Константин Райкин расшифровал свою скандальную реплику

Реплика Константина Райкина про «некрофильское государство» вырвана из контекста его выступления, заявил артист.

«Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течении 15 лет», - сообщил Райкин «Интерфаксу» во вторник.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что во время выступления с моноспектаклем «Над балаганом небо...» в Санкт-Петербурге Константин Райкин назвал Россию «некрофильским государством».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, призвал не выдергивать отдельные слова из контекста целого высказывания.