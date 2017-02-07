Константин Райкин расшифровал свою скандальную реплику
Реплика Константина Райкина про «некрофильское государство» вырвана из контекста его выступления, заявил артист.
«Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течении 15 лет», - сообщил Райкин «Интерфаксу» во вторник.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что во время выступления с моноспектаклем «Над балаганом небо...» в Санкт-Петербурге Константин Райкин назвал Россию «некрофильским государством».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, призвал не выдергивать отдельные слова из контекста целого высказывания.
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