Константин Коровин ушел с аукциона во Франции за полмиллиона евро
Картина русского художника Константина Коровина «Вердана», написанная в 1922 году, ушла с аукциона во Франции за 560 тыс. евро.
Стоимость работы объясняют ее редкостью. Эксперт аукционной службы Иван Бирр отметил, что это было одно из последних полотен перед эмиграцией художника в Париж.
Первоначально картина оценивалась в 50-80 тыс. евро, сообщает РБК.
«Вердану» купил русский коллекционер, имя которого рассекречивать не стали.
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