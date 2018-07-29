Константин Коровин ушел с аукциона во Франции за полмиллиона евро

Картина русского художника Константина Коровина «Вердана», написанная в 1922 году, ушла с аукциона во Франции за 560 тыс. евро.

Стоимость работы объясняют ее редкостью. Эксперт аукционной службы Иван Бирр отметил, что это было одно из последних полотен перед эмиграцией художника в Париж.

Первоначально картина оценивалась в 50-80 тыс. евро, сообщает РБК.

«Вердану» купил русский коллекционер, имя которого рассекречивать не стали.