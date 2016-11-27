Конор Макгрегор лишился чемпионского титула в полулегком весе

Ирландец Конор Макгрегор, ставший первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях одновременно, лишился титула Абсолютного бойцовского чемпионата в полулегком весе, сохранив пояс в легком весе.

Новым абсолютным чемпионом в полулегком весе стал бразилец Жозе Альдо.

Ранее Макгрегор принял решение о том, что не выйдет на ринг до 2017 года, однако решил сохранить титул в легком весе, сообщает ТАСС.