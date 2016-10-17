Конкурс по созданию антинаркотической рекламы пройдет в Подмосковье

Московская область готовится принять лучшие проекты социальной рекламы по антинаркотической пропаганде среди молодежи. Конкурс организован силами муниципальных властей.

Пресс-служба области сообщила об этом сегодня на информационном портале «Подмосковье сегодня». Заявку на участие в конкурсе смогут подать как отдельные авторы, так и различные СМИ, молодежные движения и другие организации.

Социальная реклама, пропагандирующая здоровый образ жизни и отказ от наркотиков, направлена не только на создание негативного образа зависимости у молодежи, но и должна мотивировать наименее защищенную возрастную категорию среди школьников проходить медицинское тестирование на склонность к наркозависимости.

Победители и призеры конкурса будут награждены во время проведения торжественной церемонии в январе будущего года.