Конкурс на самое необычное русское имя завершен

Подведены итоги конкурса на самое необычное русское имя, организованного порталом «Русская Планета».

Наши читатели активно откликнулись на предложение присылать имена своих детей.

Участниками конкурса прислано более 100 вариантов имен.

Победителем стал Андрей К. из города Череповец. Его дочь получила при рождении имя Марлена (объединяющее в себе сразу два имени – Марфа и Елена).

Счастливому отцу отправляется подарок от издания – уникальный сувенир-артефакт.

23 июля 2016 года знаменитый путешественник совершил кругосветный полет на воздушном шаре, установив тройной рекорд - по минимальному времени путешествия (268 часов 20 минут), максимальной дистанции перелета (35 168 км) и максимальной высоте полета (около 10,6 тысяч метров). Рамка с фрагментом этого шара, а также с автографом самого путешественника и стала главным призом.

Портал «Русская Планета» выражает благодарность всем участникам конкурса.

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