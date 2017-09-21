Конкурс «Я люблю Россию!» одарит призами лучших творцов

Издание «Русская Планета» завершает голосование за лучшие работы в конкурсе фотографий и видеоматериалов «Я люблю Россию!».

Голосование, с помощью которого мы определим призеров конкурса, продлится до 23 часов 59 минут 21 сентября.

Победителей — лучших из лучших! — ожидают квадрокоптер, экшн-камера и призы от наших партнёров: игры от компании «Мосигра», эксклюзивные спиннеры ручной работы от «FidgetPrint» и подарочные сертификаты от школы фотографии «OPEN FOTO»!

Итоги конкурса будут подведены 22 сентября, но уже сейчас мы хотим поблагодарить каждого из участников за великолепные работы, многие из которых являются настоящими произведениями фотографического и операторского искусства.

На данный момент Вы можете еще можете проголосовать как за фотоработы, так и за видеоработы.