Конгрессмен призвал расследовать увольнение геев из армии США

Конгрессмен-демократ Марк Поукан выступил с инициативой проведения расследования по факту увольнения из американской армии 100 тысяч солдат нетрадиционной сексуальной ориентации.

Он пояснил, что речь идет о периоде с 1993 по 2010 годы. Военнослужащих отправляли в отставку из-за их ориентации, хотя конгресс обсуждал законопроект, предусматривающий пересмотр таких увольнений.

Конгрессмен сделал акцент на том, что ряд военнослужащих, отправленных в отставку из-за ориентации, лишились полагающихся им льгот в сфере медицины и образования, а также испытывают трудности с поиском работы, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на RT.