В Конгрессе США застопорился процесс принятия санкций против РФ
Палата представителей Конгресса США отложила голосование по законопроекту о санкциях в отношении России.
Документ отправили на экспертизу в комитет по международным делам. У республиканцев есть претензии к тексту проекта, не исключено, что они внесут в него изменения. В этом случае Палате представителей и Сенату, ранее одобрившему законопроект, придется согласовывать новый вариант.
Демократы в нижней палате Конгресса недовольным таким оборотом дела. По их мнению, затягивание принятия законопроекта играет на руку администрации президента США, которая выступает против ужесточения антироссийских санкций, сообщает «Ридус» со ссылкой на АР.
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