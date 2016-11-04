В конгрессе США «почтовый скандал» с Клинтон приравняли к госизмене

Кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон, использовав личный компьютерный сервер для служебной переписки по электронной почте, по существу совершила государственную измену. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности Палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.

Он пояснил, что содержавшуюся в переписке Клинтон секретную информацию могли получить разведки других стран после взлома ее сервера. Маккол подчеркнул, что это ставит под угрозу не только саму Клинтон, но и национальную безопасность США, а также сотрудников американских спецслужб за рубежом, сообщает телеканал Fox News.

Речь идет о событиях 2009-2013 годов, когда Клинтон возглавляла госдепартамент США. В ФБР ее действия по использование частного сервера в служебных целях расценили как большую небрежность.

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