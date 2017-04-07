В Конгрессе США осудили ракетный удар по Сирии
Американский конгрессмен-демократ Тулси Габбард раскритиковала решение президента Дональда Трампа об атаке сирийской авиабазы.
По ее словам, данная акция может стать причиной усиления террористов в Сирии, появлению новых жертв среди мирного населения и росту числа беженцев.
Кроме того, Габбард выразила опасение, что нынешние действия США могут значительно ухудшить отношения с Россией, вплоть до ядерной войны, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на зарубежные СМИ.
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