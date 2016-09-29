Конгресс США проигнорировал вето Обамы
Впервые за все время нахождения у власти в США Барака Обамы Конгресс проигнорировал его вето. Речь идет о разрешении для семей жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски в отношении граждан и властей Саудовской Аравии.
Саудовскую Аравию неоднократно обвиняли в поддержке террористов. Законопроект о возможности подавать иски был принят палатой представителей США единогласно 23 сентября. 24 сентября президент США Барак Обама наложил вето на нормативный акт. Он отметил, что Вашингтону не следует портить отношения с союзниками, сообщает РИА "Новости".
Обама назвал голосование Конгресса против его вето "опасным прецедентом". Известно, что против его решения голосовали не только республиканцы, но и однопартийцы президента.
Следующая новость В США предупредили о возможных терактах в России
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии