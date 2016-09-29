Конгресс США проигнорировал вето Обамы

Впервые за все время нахождения у власти в США Барака Обамы Конгресс проигнорировал его вето. Речь идет о разрешении для семей жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски в отношении граждан и властей Саудовской Аравии.

Саудовскую Аравию неоднократно обвиняли в поддержке террористов. Законопроект о возможности подавать иски был принят палатой представителей США единогласно 23 сентября. 24 сентября президент США Барак Обама наложил вето на нормативный акт. Он отметил, что Вашингтону не следует портить отношения с союзниками, сообщает РИА "Новости".

Обама назвал голосование Конгресса против его вето "опасным прецедентом". Известно, что против его решения голосовали не только республиканцы, но и однопартийцы президента.