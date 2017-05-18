Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против России из-за Сирии

Конгресс США принял законопроект о введении санкций против союзников президента Сирии Башара Асада. Как отмечается в материале, в списке стран, поддерживающих режим Асада, значатся Россия и Иран.

По словам спикера палаты представителей Пола Райана, с помощью новых санкций США продолжат затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее выдающихся сторонников.

Согласно законопроекту, президент США Дональд Трамп может ввести санкции, если посчитает, что союзники Асада предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку сирийским властям, сообщает Ura.ru.