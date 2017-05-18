Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против России из-за Сирии
Конгресс США принял законопроект о введении санкций против союзников президента Сирии Башара Асада. Как отмечается в материале, в списке стран, поддерживающих режим Асада, значатся Россия и Иран.
По словам спикера палаты представителей Пола Райана, с помощью новых санкций США продолжат затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее выдающихся сторонников.
Согласно законопроекту, президент США Дональд Трамп может ввести санкции, если посчитает, что союзники Асада предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку сирийским властям, сообщает Ura.ru.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии