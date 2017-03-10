Конгресс США одобрил размер военной помощи Украине
В Палате представителей американского конгресса поддержали выделение 150 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине.
Против предоставления средств Киеву проголосовали только 48 членов палаты, тогда как одобрили помощь Украине 370, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на украинские СМИ.
Теперь законопроект о военных расходах США на 2017 финансовый год поступит на рассмотрение в верхнюю палату конгресса – Сенат.
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