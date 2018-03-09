Конгресс США назвал успешным применение санкций к КНДР
Американские конгрессмены прокомментировали намерение северокорейского лидера Ким Чен Ына встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Так, республиканец Эд Ройс счел стремление главы КНДР к диалогу с хозяином Белого дома подтверждением того, что введенные в отношении Пхеньяна санкции «начали работать». Он добавил, что давление на Северную Корею должно сохраняться.
Демократ Эд Мерки, в свою очередь, заявил, что между США и КНДР начинается длительный дипломатический процесс и призвал администрацию воздержаться от «неподготовленных» замечаний, дабы не сорвать его.
Сопартиец Мерки Кори Гарднер подчеркнул, что Штаты должны добиваться полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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