Конгресс США назвал успешным применение санкций к КНДР

Американские конгрессмены прокомментировали намерение северокорейского лидера Ким Чен Ына встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Так, республиканец Эд Ройс счел стремление главы КНДР к диалогу с хозяином Белого дома подтверждением того, что введенные в отношении Пхеньяна санкции «начали работать». Он добавил, что давление на Северную Корею должно сохраняться.

Демократ Эд Мерки, в свою очередь, заявил, что между США и КНДР начинается длительный дипломатический процесс и призвал администрацию воздержаться от «неподготовленных» замечаний, дабы не сорвать его.

Сопартиец Мерки Кори Гарднер подчеркнул, что Штаты должны добиваться полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.