Конгресс США намерен запретить Трампу снимать санкции без одобрения сенаторов
В Конгрессе США разрабатывается законопроект, который запретил бы новому президенту Дональду Трампу снимать санкции без одобрения решения сенаторами.
Прежний президент США Барак Обама вводил санкции исполнительными указами, которые не требовали согласования конгресса, сообщает ТАСС.
Сенатор Чак Шумер заявил, что при новом лидере США все решения Трампа должны проходить рассмотрение Конгресса. Проект закона поддержали сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм.
– Если мы снимем санкции, то это призовет Россию продолжать вмешиваться в наши выборы и делать плохие вещи, – считает Шумер.
Следующая новость Застреливший девушку из автомата кубанец явился с повинной
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии