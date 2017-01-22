Конгресс США намерен запретить Трампу снимать санкции без одобрения сенаторов

В Конгрессе США разрабатывается законопроект, который запретил бы новому президенту Дональду Трампу снимать санкции без одобрения решения сенаторами.

Прежний президент США Барак Обама вводил санкции исполнительными указами, которые не требовали согласования конгресса, сообщает ТАСС.

Сенатор Чак Шумер заявил, что при новом лидере США все решения Трампа должны проходить рассмотрение Конгресса. Проект закона поддержали сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм.

– Если мы снимем санкции, то это призовет Россию продолжать вмешиваться в наши выборы и делать плохие вещи, – считает Шумер.