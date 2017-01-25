Конгресс хочет ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке

Конгресс США рассмотрит законопроект под названием «Ограничение первого применения ядерного оружия», призванный снизить риск ядерного конфликта с участием США.

По словам одного из авторов законопроекта, сенатора-демократа Эдварда Марки, закон не позволит президенту США наносить первым ядерный удар без объявления войны Конгрессом.

На данный момент президент имеет право начать ядерную войну в любой момент, однако проблема стала критически важной после прихода в Белый дом Дональда Трампа, считает Марки.

Ранее Трамп заявлял о возможности нанесения ядерного удара для борьбы с террористами, сообщает «Ридус».