Конгресс США будет искать «тайное влияние России»

Конгресс США принял законопроект о противодействии активным шагам России по обеспечению тайного влияния на народы и правительства.

Как отмечается в материале, документ был поддержан большинством голосов. За высказались 390 конгрессмена, против - 30.

По мнению американских конгрессменов, Россия предпринимает попытки манипулирования СМИ, а также финансировала агентов влияния.

Создаваемая межведомственная группа, которая будет финансироваться за счет бюджета США, будет состоять из представителей офиса директора национальной разведки, министерств юстиции, финансов, энергетики, госдепартамента, ФБР, сообщает интернет-издание «Экономика сегодня».

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Места: Россия, США
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