В конфликте Киркорова и Маруани виноваты пранкеры Вован и Лексус

Адвокат Филиппа Киркорова заявил, что певец не вел никаких переговоров с композитором и лидером группы Space Дидье Маруани. От его имени с французом общались пранкеры Вован и Лексус.

Конфликт между Киркоровы и Маруани возник, когда последний обвинил российского певца в плагиате. Ссылаясь на заключения экспертов, Маруани заявил, что песня «Жестокая любовь» является переработанной версией произведения Symphonic Space Dream и потребовал потребовал возместить ему ущерб от нарушения авторских прав и компенсировать моральный вред. С ответчика он был намерен взыскать 75, 34 миллиона рублей, - сообщает ТАСС.

28 ноября представляющий интересы Маруани юрист Игорь Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и даже согласился выплатить компенсацию.

Однако адвокат российского певца это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было.

Ранее сообщалось, что Трунов и Мариуни были задержаны правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве у Киркорова одного миллиона евро.

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