На конференции с участием Трампа задержали провокаторов с российскими флагами
На Конференции консервативных политических действий, проходившей в пригороде Вашингтона с участием президента США Дональда Трампа, предотвратили провокацию с использованием российского триколора.
По сообщению «Washington Examiner», группа лиц перед началом мероприятия раздала присутствующим в зале флаги с российской символикой и изображением Трампа. Однако организаторам удалось отобрать флажки и вывести из зала участников акции.
Ранее в СМИ появилась информация, что ведьмы со всего мира планируют провести ритуал, призванный «сковать Трампа и всех тех, кто ему способствует».
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