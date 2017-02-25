На конференции с участием Трампа задержали провокаторов с российскими флагами

На Конференции консервативных политических действий, проходившей в пригороде Вашингтона с участием президента США Дональда Трампа, предотвратили провокацию с использованием российского триколора.

По сообщению «Washington Examiner», группа лиц перед началом мероприятия раздала присутствующим в зале флаги с российской символикой и изображением Трампа. Однако организаторам удалось отобрать флажки и вывести из зала участников акции.

Ранее в СМИ появилась информация, что ведьмы со всего мира планируют провести ритуал, призванный «сковать Трампа и всех тех, кто ему способствует».