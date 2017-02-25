На конференции с участием Трампа задержали провокаторов с российскими флагами

На Конференции консервативных политических действий, проходившей в пригороде Вашингтона с участием президента США Дональда Трампа, предотвратили провокацию с использованием российского триколора.

По сообщению «Washington Examiner», группа лиц перед началом мероприятия раздала присутствующим в зале флаги с российской символикой и изображением Трампа. Однако организаторам удалось отобрать флажки и вывести из зала участников акции.

Ранее в СМИ появилась информация, что ведьмы со всего мира планируют провести ритуал, призванный «сковать Трампа и всех тех, кто ему способствует».

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: скандалы
Следующая новость Россия передала Таджикистану 40 тонн гуманитарной помощи

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО