Конашенков развенчал миф о присутствии в Алеппо «оппозиции» и «правозащитников»
В восточном Алеппо не было никаких представителей «оппозиции», «гуманитарных организаций» или «правозащитников», в этом сирийском городе царил тотальный террор со стороны боевиков. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
- Никакой «оппозиции», «местных советов» или так полюбившихся Лондону и другим столицам «гуманитарных» неправительственных организаций, исповедующих «западные ценности», вроде «белых касок», ассоциаций «врачей» или «правозащитников» в восточном Алеппо не оказалось, — цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Как подчеркнул генерал-майор, местные жители рассказывают, что все эти дни жили в страхе из-за массовых казней и расправ, которые следовали за малейшее неповиновение или желание покинуть город.
Конашенков также рассказал о том, как боевики снимали постановочное видео о якобы совершенных российскими ВКС бомбардировках Алеппо. При этом западные СМИ знали природу этих материалов, однако с удовольствием ретранслировали их, сопровождая соответствующими комментариями.
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