Конашенков не подтвердил гибель пяти российских военных в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию СМИ о подрыве в Сирии автомобиля с российскими военными и гибели пяти человек.

Официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению».

Он подчеркнул, что сообщения арабских источников о гибели военных из России «являются очередным информационным вбросом», - цитирует Конашенкова «Интерфакс».

Ранее на телеканале «Аль-Джазира» сообщалось о взрыве грузовика с боеприпасами, в котором находилось пятеро российских военных.

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