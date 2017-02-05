Конашенков не подтвердил гибель пяти российских военных в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию СМИ о подрыве в Сирии автомобиля с российскими военными и гибели пяти человек.
Официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению».
Он подчеркнул, что сообщения арабских источников о гибели военных из России «являются очередным информационным вбросом», - цитирует Конашенкова «Интерфакс».
Ранее на телеканале «Аль-Джазира» сообщалось о взрыве грузовика с боеприпасами, в котором находилось пятеро российских военных.
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