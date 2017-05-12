Компьютерный вирус-вымогатель добрался до России
«Вирус-вымогатель», поразивший компьютерные сети в Европе и Азии, добрался до России.
По данным экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, массированным атакам подверглись Великобритания, Испания, Италия, Германия, Португалия, Турция, Украина, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Япония и Филиппины.
Вредоносная программа, попадая в компьютер, блокирует монитор, а за восстановление работы требует оплату в биткойнах.
Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком под названием WannaCry в 74 странах по всему миру, сообщает «РИА Новости».
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