Компромат на Владимира Путина получил Пулитцеровскую премию

Американская газета New York Times за серию статей о разоблачении влияния России и Владимира Путина на ситуацию в мире получила Пулитцеровскую премию в области международной журналистики.

По мнению комитета премии, статьи оказали большое влияние на формирование новостной повестки и задали тон освещению действий Москвы.

Отмечается, что среди материалов есть и такие, которые рассказывают не просто о попытках Владимира Путина распространить влияние России за рубежом, но и описываются методы, среди которых были убийства, злоупотребления в интернете и использование компромата против своих оппонентов, отмечает Interfax.

Несколько статей посвящены так называемой «армии троллей» Кремля и взломам серверов демократической партии США. Другие посвящены бывшему помощнику президента Украины Полу Манафорту, который позже возглавил штаб Дональда Трампа, а также о выгоде Кремля от разоблачений Wikileaks.

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