Композитор Маруани и юрист Трунов задержаны в Москве по заявлению Киркорова

Французский композитор, лидер группы Space Дидье Маруани, а также юрист Игорь Трунов задержаны в Москве правоохранительными органами. Об этом сообщила представляющая интересы Трунова адвокат Людмила Айвар.

- Они поехали в Сбербанк на Покровке подписывать мировое соглашение с Филиппом Киркоровым, но там их ждала полиция и адвокат Киркорова Александр Добровинский, - рассказала Айвар «Интерфаксу».

По словам правозащитника, вся эта ситуация могла быть подстроена.

- Я думаю, это было специально подстроено. Киркоров мог написать заявление о вымогательстве, - заявила Айвар.

Адвокат пояснила, что Киркоров обещал выплатить компенсацию Маруани за неправильное использование его музыки (переписка с Киркоровым по этому поводу имеется в распоряжении Айвар).

Добровинский подтвердил агентству, что задержание Трунова и Маруани связано с заявлением Киркорова о вымогательстве одного миллиона евро.

- Филипп Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него Труновым и Маруани одного миллиона евро за то, чтобы тот не распространял о них негативной информации, - заявил Добровинский.

По его словам, в настоящее время он находится на месте задержания Трунова и Маруани, которые в ближайшее время будут допрошены по данному факту.

Ранее Маруани обвинял Киркорова в плагиате и пытался через российский суд запретить ему исполнять песню «Жестокая любовь». Французский артист также требовал компенсации в размере более 75 миллионов рублей.

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