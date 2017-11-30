Композитор Эдуард Артемьев отмечает 80-летний юбилей

Советский и российский композитор Эдуард Артемьев отмечает сегодня свое 80-летие, с чем его поздравил президент России Владимир Путин.

Он пожелал композитору доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения, отметив многогранность его таланта и самобытность художественных идей, передает РИА Новости.

Эдуард Артемьев – автор музыки к советским детективам «Чисто английское убийство» (1974), «Сыщик» (1979), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Соучастие в убийстве» (1985), «Визит к Минотавру» (1987), «Вход в лабиринт» (1989), «Палач» (1990).

Музыка Эдуарда Артемьева была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.