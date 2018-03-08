Комплекс «Панцирь» дополнят гиперзвуковыми ракетами

Для российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» разработают гиперзвуковые ракеты, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника «Интерфакса», таким образом дальность действия комплекса будет увеличена до 60 километров.

«В данный момент ведутся работы по созданию для «Панциря» гиперзвуковых ракет. Планируется довести радиус действия комплекса до 50-60 километров», - сказал источник.

На данный момент дальность действия комплекса не превышает 20 километров, однако уже в этом году на вооружение поступят модернизированные комплексы с новыми прицельными локаторами. Благодаря внесенным изменениям дальность обнаружения и наведения ракет составит 40 километров.

ЗРПК «Панцирь-С» способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на высоте до 15 километров. Скорость зенитной ракеты 57Е6 – 1,3 тысячи метров в секунду.

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