Компартия испанской Андалусии выиграла в Рождественскую лотерею 56 млн евро

Все члены коммунистической партии Испании из областного союза муниципалитета Пинос-Пуэнте (Андалусия) получат свою часть от выигрыша 56 миллионов евро на традиционной Рождественской лотерее.

Билет со счастливым пятизначным номером продавался в 20 километрах от Гранады в небольшом муниципалитете Пинос-Пуэнте, население которого составляет всего 20 тысяч человек. Большинство призовых билетов купила местная коммунистическая партия, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Mundo.

Общий призовой фонд Рождественской лотереи в Испании в этом году составил 2,3 миллиарда евро, что на 70 миллионов больше, чем в конце 2015 года.

Каждый билет стоимостью 20 евро имеет пятизначный номер и выпускается несколькими сериями. В рамках розыгрыша существует несколько категорий призов. Самой привлекательной из них является первая премия под названием «толстяк».