Компания заплатит миллионы рублей за нелегальную добычу песка
Арбитражный суд Москвы оштрафовал строительную компанию за добычу полезных ископаемых без лицензии.
Согласно его решению, ООО «Строй Маркет» должно будет заплатить 36 миллионов рублей за ущерб недрам. Он был нанесен в результате незаконной добычи свыше 200 тысяч тонн песко-гравийной смеси в Рузском городском округе.
Ущерб с компании был взыскан по инициативе Министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».
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