Компания SsangYong представит на рынок России две модели

Южнокорейский автоконцерн SsangYong анонсировал выпуск двух моделей авто на российском рынке. Уже в ноябре этого года автомобили поступят в продажу.

По словам представителя российского отделения компании, будут возобновлены продажи кроссовера Actyon, и представлена новая модель – кроссовер Tivoli с удлиненным и обычным кузовом.

Стоимость нового компактного кроссовера SsangYong Tivoli составит порядка 999 тысяч рублей, и будет предложена российскому покупателю в комплектации с бензиновым двигателем 1.6 eXGI мощностью 126 л.с. с установленной механической или автоматической коробкой передач.

На выбор покупателям будут предложены передне- или полноприводные кроссоверы со стандартной или удлинённой (версия XLV) колёсной базой, сообщает портал Oane.ws

Новости по теме
Следующая новость Женщины получают удовольствие от уборки

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО