Компания SsangYong представит на рынок России две модели

Южнокорейский автоконцерн SsangYong анонсировал выпуск двух моделей авто на российском рынке. Уже в ноябре этого года автомобили поступят в продажу.

По словам представителя российского отделения компании, будут возобновлены продажи кроссовера Actyon, и представлена новая модель – кроссовер Tivoli с удлиненным и обычным кузовом.

Стоимость нового компактного кроссовера SsangYong Tivoli составит порядка 999 тысяч рублей, и будет предложена российскому покупателю в комплектации с бензиновым двигателем 1.6 eXGI мощностью 126 л.с. с установленной механической или автоматической коробкой передач.

На выбор покупателям будут предложены передне- или полноприводные кроссоверы со стандартной или удлинённой (версия XLV) колёсной базой, сообщает портал Oane.ws