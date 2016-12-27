Компания «Газпром нефть» заложила в бюджет на 2017 год нефть по цене 48 долларов

Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил журналистам, что компания заложила в бюджет на 2017 год цену на нефть в районе 48 долларов за баррель и курс доллара в 63,3 рубля.

- В бюджет заложена цена Urals в 48 долларов за баррель, курс доллара в 63,3 рубля, это один из сценариев Минэкономразвития, который использован при разработке бизнес-плана на 2017 год, - цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее Дюков заявлял, что компания ожидает среднюю цену нефти по 2017 году в 50-55 долларов за баррель, но в бизнес-плане на следующий год заложена цена ниже 50 долларов.

Глава компании также сообщил, что «Газпром нефть» ожидает существенного роста прибыли за 2016 год, соответственно вырастут и дивиденды.

- Будет выше чистая прибыль - будут больше дивиденды. По 2016 году мы ожидаем существенный рост чистой прибыли, соответственно можно ожидать, что дивиденды за 2016 год будут выше, чем за 2015 год. Поскольку в следующие годы мы ожидаем, что рост операционной и чистой прибыли продолжится, то ожидаем и роста дивидендных платежей, - сказал Дюков.