Компания Facebook извинилась перед Захаровой за удаленное фото посла РФ Карлова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что администрация компании Facebook извинилась перед ней за удаленную с ее страницы фотографию посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

«Компания Фейсбук принесла извинения и восстановила в моем аккаунте фотографию убитого в результате теракта посла России в Турции А. Карлова», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Захаровой в социальной сети.

Ранее глава департамента информации и печати МИД РФ сообщила, что администрация социальной сети удалила ее пост с фотографией убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова. На снимке была подпись: «Я не люблю, когда стреляют в спину».