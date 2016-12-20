Компания Facebook извинилась перед Захаровой за удаленное фото посла РФ Карлова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что администрация компании Facebook извинилась перед ней за удаленную с ее страницы фотографию посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.
«Компания Фейсбук принесла извинения и восстановила в моем аккаунте фотографию убитого в результате теракта посла России в Турции А. Карлова», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Захаровой в социальной сети.
Ранее глава департамента информации и печати МИД РФ сообщила, что администрация социальной сети удалила ее пост с фотографией убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова. На снимке была подпись: «Я не люблю, когда стреляют в спину».
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