Компания Apple показала новые устройства и iOS

Корпорация Apple в ходе конференции WWDC 2017 продемонстрировала ряд новинок.

В частности, новую модель iPad Pro, которая отличается от предыдущей, прежде всего, увеличенным до 10,5 дюйма экраном. Кроме того, планшет получил процессор A10x, работающий на треть быстрее предшественника, отметили в компании. Еще одним новшеством стало увеличение вдвое объема памяти в базовой модели, передает TechCrunch.

Наряду с этим компания показала новую операционную систему для мобильных устройств. Она получила новый дизайн, поддержку 3D Touch для вызова расширенного меню. Новая система даст возможность пользователям переводить деньги с помощью iMessage и Apple Pay.

Помимо всего прочего, компания продемонстрировала новую линейку компьютеров iMac.