Компании из «списка Белоусова» за сутки потеряли миллиарды
Инициатива помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии у 14 металлургических и химических компаний «сверхдоходов» привела к потерям на сумму около 392 млрд рублей.
Акции компаний резко упали в цене. Наибольшие потери затронули «Евраз» (-9%), НЛМК (-7,9%), ММК (-6,05%), «Полюс золота» (-5,3%). Акции остальных компаний упали на 2,25-4,8%, сообщают «Ведомости».
Ранее Белоусов предложил изъять «сверхдоходы» у нескольких предприятий, а вырученные деньги направить на реализацию майских указов президента. Глава государства одобрил предложение, сейчас инициативу изучает правительство.
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