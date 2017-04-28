Компании Pear Technologies запретили использовать в логотипе силуэт груши

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) запретило компании Pear Technologies изображать силуэт груши в своем логотипе.

Инициатива запрета исходила от компании Apple. Ее представители заявили, что силуэты яблока и груши с юридической точки зрения являются одинаковыми, поскольку и в том, и в другом случае это абстрактная стилизация, которая имеет гладкие округлые очертания.

Pear Technologies, в свою очередь, заявили, что визуально изображения груши и яблока отличаются. Кроме того, компания намерена изобразить ненадкушенный фрукт и поместить под ним свое название.

В EUIPO признали, что изображения действительно отличаются, но не настолько, чтобы избежать заключения об их «визуальном сходстве», сообщает издание The Register.