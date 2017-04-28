Компании Pear Technologies запретили использовать в логотипе силуэт груши

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) запретило компании Pear Technologies изображать силуэт груши в своем логотипе.

Инициатива запрета исходила от компании Apple. Ее представители заявили, что силуэты яблока и груши с юридической точки зрения являются одинаковыми, поскольку и в том, и в другом случае это абстрактная стилизация, которая имеет гладкие округлые очертания.

Pear Technologies, в свою очередь, заявили, что визуально изображения груши и яблока отличаются. Кроме того, компания намерена изобразить ненадкушенный фрукт и поместить под ним свое название.

В EUIPO признали, что изображения действительно отличаются, но не настолько, чтобы избежать заключения об их «визуальном сходстве», сообщает издание The Register.

Новости по теме
Следующая новость Президент Австрии призвал женщин бороться с исламофобией ношением платков

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО