Компании отказываются от рекламы на Google и в YouTube из-за экстремистских роликов
Международное медийное агентство Havas, вещательная корпорация BBC, банки HSBC и Lloyds, косметическая компания L'Oreal, автомобилестроительный концерн Audi и британский ритейлер Marks & Spencer объявили о том, что приостановили размещение рекламы в Google и на YouTube из-за того, что рядом с их информацией на этих ресурсах появлялись экстремистские видеоролики.
Отказалось от размещения рекламы и правительство Великобритании до тех пор, пока проблема не будет решена, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.
Компания Google, которой принадлежит YouTube, уже принесла официальные извинения, пообещав изменить технологию и правила размещения рекламы.
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