В компании Disney незаконно удерживали зарплаты сотрудникам

Компанию Walt Disney обязали выплатить своим сотрудникам 3,8 млн долларов за незаконное удержание части зарплаты.

Как рассказал телеканал CBS, данные денежные средства будут направлены работникам развлекательных центров в штате Флорида, в том числе сотрудникам парка развлечений Disney World. Всего компенсацию получат 16 тысяч человек.

Известно, что причиной невыплат стали финансовые нарушения компании. Так, из зарплаты вычитались средства на предоставляемую сотрудникам форму. По этой причине уровень доходов работников стал ниже минимально установленного на федеральном уровне. Также руководство компании не платило сотрудникам за переработку.

Этими нарушениями занялся Департамент труда США. В результате американскую компанию обязали заключить с работниками дополнительные соглашения о выплате компенсаций, пишет РБК.

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