Комнаты примирения появятся в российских ЗАГСах

Комнаты примирения для разводящихся начали обустраивать в российских ЗАГСах, сообщила сенатор Екатерина Лахова.

По ее словам, практика использования комнат примирения пока что существует только в Татарстане и Белгородской области, однако там уже отмечают, что после общения с экспертами многие супруги передумывают разводиться.

С парами будут работать медиаторы - специалисты, которые помогают разобраться в семейном конфликте.

В марте текущего года комнаты примирения откроются также в ЗАГСах Новгородской области. После изучения их работы в трех регионах страны инициатива будет вынесена на федеральный уровень, сообщает Санкт-Петербург.ру.

По мнению семейного психолога Светланы Бояриновой, любые примирения возможны, когда оба супруга этого хотят. Если люди уже пришли к разводу, им будет сложно помочь.