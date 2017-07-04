В комнате уборщиц московской больницы нашли тело младенца
В одном из бытовых помещений больницы в Москве обнаружили мертвого младенца, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По ее словам, труп девочки был обнаружен утром 4 июля в помещении для уборщиц одной из московских больниц по Ленинскому проспекту.
Точный адрес лечебного заведения назван не был.
На данный момент следствие решает, есть ли в произошедшем состав уголовного дела, сообщает «РИА Новости».
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