В комнате уборщиц московской больницы нашли тело младенца

В одном из бытовых помещений больницы в Москве обнаружили мертвого младенца, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По ее словам, труп девочки был обнаружен утром 4 июля в помещении для уборщиц одной из московских больниц по Ленинскому проспекту.

Точный адрес лечебного заведения назван не был.

На данный момент следствие решает, есть ли в произошедшем состав уголовного дела, сообщает «РИА Новости».