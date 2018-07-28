Коммунисты Югры отличились низкой явкой на митингах по пенсиям
Представители партии КПРФ в Ханты-Мансийском автономном округе проигнорировали митинги против пенсионной реформы. На мероприятиях, которые прошли в 11 городах ХМАО, собирались не более 200 человек.
Как сообщает агентство «URA.RU», в Ханты-Мансийске собрались 30 человек. В Сургуте против пенсионной реформы выступили 150 человек.
Митинги состоялись в 11 городах и округах Югры, в том числе в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Мегионе, Урае, Покачах, Междуреченске и Излучинске. Наибольшее количество участников собралось на акции в Нягани – там на улицы вышли 200 человек.
Ранее митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Москве. В нем приняли участие 12 тыс. человек.
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