Коммунисты Югры отличились низкой явкой на митингах по пенсиям

Представители партии КПРФ в Ханты-Мансийском автономном округе проигнорировали митинги против пенсионной реформы. На мероприятиях, которые прошли в 11 городах ХМАО, собирались не более 200 человек.

Как сообщает агентство «URA.RU», в Ханты-Мансийске собрались 30 человек. В Сургуте против пенсионной реформы выступили 150 человек.

Митинги состоялись в 11 городах и округах Югры, в том числе в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Мегионе, Урае, Покачах, Междуреченске и Излучинске. Наибольшее количество участников собралось на акции в Нягани – там на улицы вышли 200 человек.

Ранее митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Москве. В нем приняли участие 12 тыс. человек.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: КПРФ
Следующая новость Нижегородская маршрутка довела пассажиров до потери зрения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО