Коммунисты удержались на втором месте

По итогам обработки 90% бюллетеней КПРФ удерживает второе место по результатам прошедших накануне выборов в Государственную Думу, сообщает "Колокол России".

По последним данным, у коммунистов 13,53%, у либерал-демократов 13,28%, лидерство сохраняет "Единая Россия" с 54,21%, замыкает четверку преодолевших проходной барьер партий "Справедливая Россия", у нее 6,19%. Остальные участники не смогли набрать нужные 5%, чтобы получить представительство в Думе.

Предватительные официальные итоговые результаты Центризбирком планирует огласить в 10 утра по Москве.