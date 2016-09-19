Коммунисты удержались на втором месте
По итогам обработки 90% бюллетеней КПРФ удерживает второе место по результатам прошедших накануне выборов в Государственную Думу, сообщает "Колокол России".
По последним данным, у коммунистов 13,53%, у либерал-демократов 13,28%, лидерство сохраняет "Единая Россия" с 54,21%, замыкает четверку преодолевших проходной барьер партий "Справедливая Россия", у нее 6,19%. Остальные участники не смогли набрать нужные 5%, чтобы получить представительство в Думе.
Предватительные официальные итоговые результаты Центризбирком планирует огласить в 10 утра по Москве.
Следующая новость ЦБ отозвал лицензии у двух банков
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии