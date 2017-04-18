Коммунисты не разрешили Рашкину распрашивать Медведева о расследовании ФБК
Фракция КПРФ запретила депутату Рашкину задавать премьер-министру Дмитрию Медведеву вопрос на тему расследования оппозиционера Алексея Навального и его Фонда по борьбе с коррупцией.
Данное решение руководство фракции объяснило тем, что «и других тем для вопросов полно», пишут «Ведомости».
Медведев 19 апреля представит Госдуме отчет кабмина. При этом он будет отвечать на вопросы фракций. По сведениям издания, они будут преимущественно затрагивать социальные и экономические темы.
В марте Рашкин направил в СКР запрос о проверке достоверности сведений, изложенных в видео-расследовании Навального «Он вам не Димон», которое касается якобы принадлежащей премьеру недвижимости.
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