Коммунисты предложили наказывать за отрицание революции 1917 года

Партия «Коммунисты России» предлагает принять закон, который предусматривал бы административную ответственность за отрицание Октябрьской революции 197 года.

Соответствующее предложение направлено председателю нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину, рассказал РИА «Новости» представитель партии Сергей Малинкович.

В послании отмечается, что некоторые политические деятели из числа представителей либеральных и правых сил все чаще отрицают факты исторического выстрела крейсера «Аврора» и штурма Зимнего дворца, а сам революцию именуют «государственным переворотом». «Все это вносит разброд и рознь в российское общество, противоречит очевидным историческим фактам, дезориентирует новые поколения россиян», - считают коммунисты.

Виновных в отрицании революции они предлагают наказывать штрафом в размере 50 МРОТ или привлекать к общественно-полезным работам.

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