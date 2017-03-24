Коммунисты потребуют проверить расследование Навального в отношении Медведева

Партия КПРФ внесет в Госдуму протокольное поручение, в котором потребует обратиться в следственные органы для проверки расследования, проведенного в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева оппозиционером Алексеем Навальным.

Для того, поручение было принято, за него должны проголосовать 226 парламентариев. Если этого не произойдет, то КПРФ инициирует парламентское расследование в отношении главы правительства.

Ранее представитель партии Валерий Рашкин уже направлял депутатские запросы в СКР, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой о проверке сведений о недвижимости премьера, обнародованных Навальным, передает РИА ФедералПресс.