Коммунисты попросили СКР проверить информацию о состоянии Медведева
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил письменный запрос на имя главы СКР Александра Бастрыкина с просьбой проверить наличие у главы премьер-министра России Дмитрия Медведева тайного состояния.
Копии запроса он направил в ФСБ и Генпрокуратуру, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на микроблог депутата в Twitter.
В своем послании Рашкин отметил, что с информацией о возможной коррупционной деятельности премьера ознакомились порядка 10% россиян, а какой-либо реакции ни от самого Медведева, ни от властей не последовало.
О том, что глава российского правительства владеет внушительным состоянием, которое скрывается от общественности, в своем фильме сообщил оппозиционер Алексей Навальный.
Следующая новость В районе Крымского моста нашли древнюю терракотовую голову
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии