Коммунисты попросили СКР проверить информацию о состоянии Медведева

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил письменный запрос на имя главы СКР Александра Бастрыкина с просьбой проверить наличие у главы премьер-министра России Дмитрия Медведева тайного состояния.

Копии запроса он направил в ФСБ и Генпрокуратуру, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на микроблог депутата в Twitter.

В своем послании Рашкин отметил, что с информацией о возможной коррупционной деятельности премьера ознакомились порядка 10% россиян, а какой-либо реакции ни от самого Медведева, ни от властей не последовало.

О том, что глава российского правительства владеет внушительным состоянием, которое скрывается от общественности, в своем фильме сообщил оппозиционер Алексей Навальный.