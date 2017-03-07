Коммунисты открыли дебаты за монумент революционеркам в Москве

Мэрия не должна отказать «Коммунистам России» в поддержке их инициативы установить в столице памятник женщинам-революционеркам и профинансировать весь проект за счет городского бюджета, считает лидер партии Максим Сурайкин.

По его мнению, скульптурная группа из четырех наиболее известных в России революционерок будет символизировать общность борьбы женщин за свои права в нашей стране и за рубежом. Речь идет об увековечении в бронзе Клары Цеткин, Розы Люксембург, Надежды Крупской и Александры Коллонтай.

При этом профинансировать все расходы, связанные с разработкой эскиза монумента и его изготовлением, должна мэрия Москвы. «Мы обращаемся к мэрии Москвы с подобным предложением и надеемся, что оно будет поддержано и профинансировано из городского бюджета», - отмечается в обращении Максима Сурайкина, опубликованном на сайте партии.

Со своей стороны, мужская половина «Коммунистов России» будет готова «бесплатно отработать несколько смен на работах по возведению памятника», - предлагает Товарищ Максим.

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