Коммунисты нашли способ обеспечить молодежь работой
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ подготовили и внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, корректирующий законодательство о занятости.
В документе предлагается установить для работодателей квоту по трудоустройству молодых специалистов. По замыслу авторов проекта, она должна составлять два процента от общего числа сотрудников.
Речь идет о молодых людях в возрасте от 18 до 25 лет. Квота будет действовать в отношении компаний, численность работников в которых превышает 250 человек. Контролировать реализацию нововведения должны будут службы занятости, передает РИА «Новости».
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