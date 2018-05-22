Коммунисты нашли способ обеспечить молодежь работой

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ подготовили и внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, корректирующий законодательство о занятости.

В документе предлагается установить для работодателей квоту по трудоустройству молодых специалистов. По замыслу авторов проекта, она должна составлять два процента от общего числа сотрудников.

Речь идет о молодых людях в возрасте от 18 до 25 лет. Квота будет действовать в отношении компаний, численность работников в которых превышает 250 человек. Контролировать реализацию нововведения должны будут службы занятости, передает РИА «Новости».