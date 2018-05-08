Коммунистов Украины заподозрили в подготовке переворота

Украинские силовики провели обыски в офисе Компартии страны и у ее руководителей, включая лидера Петра Симоненко.

Рейд проводился в рамках расследования дела о совершении действий, направленных на захват власти в стране. В частности, у Симоненко, согласно данным Службы безопасности Украины, были обнаружены агитационные материалы с призывами к насильственному изменению конституционного строя, а также пистолет с глушителем и боеприпасы.

Коммунисты, в свою очередь, охарактеризовали произошедшее как доказательства возведения фашизма в ранг государственной политики. Кроме того, они полагают, что действия силовиков направлены на то чтобы сорвать празднование Дня Победы, передает ТАСС.