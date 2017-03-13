Коммунальщиков будут штрафовать за каждый час неоказания услуги

Союз потребителей России предлагает штрафовать управляющие компании, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров за каждый час неоказания услуги.

По словам директора Института социальной политики, сопредседателя союза Анатолия Голова, по закону «О защите прав потребителей» за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3 процента от ее стоимости. Например, 3 процента от стоимости авиабилета, если речь идет о задержках рейсов.

Он пояснил, что сейчас на поставщиков жилищно-коммунальных услуг, телефонной связи и интернета норма фактически не распространяется. Более того, по правилам оказания коммунальных услуг сутки в месяц вообще можно не поставлять воду, за которую, однако, придется заплатить. Фактически управляющие компании и другие поставщики услуг не несут никакой ответственности перед потребителями.

В Союзе потребителей считают, что законодателям следует четко прописать норму, по которой за каждый час отсутствия воды, тепла или интернет-соединения поставщик услуги должен платить неустойку в размере 3 процентов от месячной стоимости.

Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак заявил газете «Известия», что защита прав и законных интересов потребителя является приоритетом любого государства. Ни при каких условиях потребитель не должен платить за некачественную или неоказанную услугу.

Газета также отмечает, что часто в договорах операторы записывают перерывы в своей работе в разделе «форс-мажор», что незаконно. В итоге пользователи могут по несколько дней не получать услуги, оплачивая их при этом в полном объеме.