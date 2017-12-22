«Коммуналка» в России подорожала на 10 процентов

В России за десять месяцев текущего года средний чек за услуги ЖКХ в среднем вырос на 9,5 процента и составил 2,7 тысячи рублей, втрое превысив инфляцию, говорится в исследовании, проведенном банком «Русский стандарт».

Наибольшее подорожание услуг ЖКХ оказалось в Ивановской области, где суммы в квитанциях на оплату «коммуналки» взлетели на 72 процента – до 2031 рубля.

Снижение стоимости «коммунальных» услуг зафиксировано в Новосибирской области, где средняя сумма в платежках снизилась на 4,7 тысячи рублей - до 2778 рублей, и в Архангельской области, где чек за услуги ЖКХ упал на 1,8 тысячи рублей и составил 3524 рублей.

В среднем по стране рост составил 9-10 процентов, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, такой результат связан не только с индексацией тарифов в июле, но и с тем, что россияне стали меньше экономить на жилищно-коммунальных услугах, сообщает Ura.ru.