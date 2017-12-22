«Коммуналка» в России подорожала на 10 процентов

В России за десять месяцев текущего года средний чек за услуги ЖКХ в среднем вырос на 9,5 процента и составил 2,7 тысячи рублей, втрое превысив инфляцию, говорится в исследовании, проведенном банком «Русский стандарт».

Наибольшее подорожание услуг ЖКХ оказалось в Ивановской области, где суммы в квитанциях на оплату «коммуналки» взлетели на 72 процента – до 2031 рубля.

Снижение стоимости «коммунальных» услуг зафиксировано в Новосибирской области, где средняя сумма в платежках снизилась на 4,7 тысячи рублей - до 2778 рублей, и в Архангельской области, где чек за услуги ЖКХ упал на 1,8 тысячи рублей и составил 3524 рублей.

В среднем по стране рост составил 9-10 процентов, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, такой результат связан не только с индексацией тарифов в июле, но и с тем, что россияне стали меньше экономить на жилищно-коммунальных услугах, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Герман Греф дал прогноз о возможности снижения ипотеки

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО