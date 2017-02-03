Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон» запланирован на апрель
Ближайший коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон» может состояться в начале апреля текущего года, заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров.
По его словам, в настоящее время дата пуска обсуждается с заказчиком.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что коммерческий пуск «Протона» не затрагивает государственный заказ, отметив, что все ракетоносители, которые в этом году должны быть запущены по госзаказу, имеются в наличии. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет «Протон-М».
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